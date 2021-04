Se l’Inghilterra vince il proprio girone, potrà giocare quasi sempre in casa (Di venerdì 23 aprile 2021) La sostituzione delle sedi decisa dal Comitato Esecutivo dell’Uefa, ha comportato che l’ottavo di finale che si sarebbe dovuto giocare a Dublino, sarà disputato a Londra. La capitale inglese ospiterà già tre gare della fase a gironi, le semifinali e la finale. l’Inghilterra, dunque, se dovesse arrivare fino in fondo agli Europei, potrà giocare quasi tutte le partite a Wembley. Le gare contro Croazia, Scozia e Repubblica Ceca saranno tutte in Inghilterra. Se arrivasse prima nel girone, l’ottavo di finale si giocherà a Wembley. I quarti di finale a Roma, poi come da programma le semifinali e la finale saranno sempre nella capitale inglese. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 aprile 2021) La sostituzione delle sedi decisa dal Comitato Esecutivo dell’Uefa, ha comportato che l’ottavo di finale che si sarebbe dovutoa Dublino, sarà disputato a Londra. La capitale inglese ospiterà già tre gare della fase a gironi, le semifinali e la finale., dunque, se dovesse arrivare fino in fondo agli Europei,tutte le partite a Wembley. Le gare contro Croazia, Scozia e Repubblica Ceca saranno tutte in Inghilterra. Se arrivasse prima nel, l’ottavo di finale si giocherà a Wembley. I quarti di finale a Roma, poi come da programma le semifinali e la finale sarannonella capitale inglese. L'articolo ilNapolista.

