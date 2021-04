Salone del mobile, Sala agli imprenditori: serve generosità (Di venerdì 23 aprile 2021) Il sindaco di Milano Beppe Salachiede un gesto di "generosità" agli operatori del mondodell'arredo che sono scettici sulla partecipazione all'edizione2021 del Salone del mobile prevista per settembre. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) Il sindaco di Milano Beppechiede un gesto di "operatori del mondodell'arredo che sono scettici sulla partecipazione all'edizione2021 deldelprevista per settembre. ...

