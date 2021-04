Roma: emergenza sepolture, presentato esposto in Procura (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - C'è un esposto alla Procura di Roma legato all'emergenza delle sepolture nella Capitale. A presentarlo è stata l'Efi, l'Associazione Eccellenza Funeraria Italiana, che nel suo esposto ipotizza i reati di omissione di atti di ufficio e sottrazione di cadavere. A breve i magistrati Romani dovranno valutare gli eventuali profili penali nella vicenda. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021), 23 apr. (Adnkronos) - C'è unalladilegato all'dellenella Capitale. A presentarlo è stata l'Efi, l'Associazione Eccellenza Funeraria Italiana, che nel suoipotizza i reati di omissione di atti di ufficio e sottrazione di cadavere. A breve i magistratini dovranno valutare gli eventuali profili penali nella vicenda.

