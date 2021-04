Roma e Lazio arrancano: la Champions si allontana dalla Capitale (Di venerdì 23 aprile 2021) I posticipi della trentaduesima giornata di Serie A hanno segnato una nuova battuta a vuoto per Lazio e Roma: la qualificazione alla Champions League si complica La Capitale della Champions League difficilmente sarà Roma nella prossima stagione. La giornata numero 32 del massimo campionato nazionale ha nuovamente rispedito al mittente le ambizioni di giallorossi e biancocelesti. La formazione di Fonseca, in realtà, ha strappato un pareggio alla furiosa Atalanta ma più che i propri meriti, hanno pesato i demeriti altrui. Da un Muriel insolitamente impreciso e svogliato, all’ardore fuori luogo di Gosens, la cui espulsione ha di fatto cambiato la partita. Ci ha pensato poi il grande ex Cristante a regalare il punticino a una Roma che resta però ben lontana ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) I posticipi della trentaduesima giornata di Serie A hanno segnato una nuova battuta a vuoto per: la qualificazione allaLeague si complica LadellaLeague difficilmente sarànella prossima stagione. La giornata numero 32 del massimo campionato nazionale ha nuovamente rispedito al mittente le ambizioni di giallorossi e biancocelesti. La formazione di Fonseca, in realtà, ha strappato un pareggio alla furiosa Atalanta ma più che i propri meriti, hanno pesato i demeriti altrui. Da un Muriel insolitamente impreciso e svogliato, all’ardore fuori luogo di Gosens, la cui espulsione ha di fatto cambiato la partita. Ci ha pensato poi il grande ex Cristante a regalare il punticino a unache resta però ben lontana ...

