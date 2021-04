Raspadori che impatto, fattore Viola anche contro un Genoa da record (Di venerdì 23 aprile 2021) La lotta per un piazzamento in Champions League per la prossima stagione è sempre più calda e se alle spalle dell’Inter, lanciata verso lo scudetto, ci sono ben quattro squadre raccolte in tre punti, una buona fetta del merito va riconosciuta per la 32a giornata al giovane talento del Sassuolo Giacomo Raspadori.A 21 anni e 62 giorni, l’attaccante classe 2000 è il secondo giocatore più giovane in assoluto ad aver segnato una marcatura multipla in Serie A contro Milan o Inter (dopo Cipriani nel febbraio 2001 col Bologna), ma anche il primo a realizzare una doppietta da subentrato contro il Milan nell’era dei tre punti a vittoria. L’impatto di Raspadori è stato devastante sul match con un indice di Aggressività Offensiva del 98%, uno dei picchi stagionali del valore. Oltre alle due reti ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) La lotta per un piazzamento in Champions League per la prossima stagione è sempre più calda e se alle spalle dell’Inter, lanciata verso lo scudetto, ci sono ben quattro squadre raccolte in tre punti, una buona fetta del merito va riconosciuta per la 32a giornata al giovane talento del Sassuolo Giacomo.A 21 anni e 62 giorni, l’attaccante classe 2000 è il secondo giocatore più giovane in assoluto ad aver segnato una marcatura multipla in Serie AMilan o Inter (dopo Cipriani nel febbraio 2001 col Bologna), mail primo a realizzare una doppietta da subentratoil Milan nell’era dei tre punti a vittoria. L’diè stato devastante sul match con un indice di Aggressività Offensiva del 98%, uno dei picchi stagionali del valore. Oltre alle due reti ...

