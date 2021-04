Occupazione abusiva | un fenomeno incontrastato

(Di venerdì 23 aprile 2021) L’è una delle maggiori preoccupazioni dei proprietari di immobili. Purtroppo a volte succede che, dopo aver trascorso qualche giorno fuori città, al ritorno i proprietari trovino la propria casa occupata. Fenomeni questi che non sorprendono. Perchè in Italia la proprietà è, nella nostra attuale cultura giuridica, figlia di un diritto minore. Disprezzata persino dalle

Advertising

LaNuovaMedusa : Castellammare – La cultura dell’occupazione abusiva di suolo pubblico, una cattiva abitudine molto un v… - GazzettAvellino : Occupazione abusiva di casa popolare, denunciati dai Carabinieri a Lioni. - neifatti : Occupazione abusiva di un alloggio, nei guai due fratelli - puntomagazine : I @_Carabinieri_ hanno accertato che i due fratelli dopo aver danneggiato con un martello una finestra del piano t… - bassairpinia : LIONI (AV) - Occupazione abusiva di un alloggio popolare: due fratelli denunciati dai carabinieri. -… -

Ultime Notizie dalla rete : Occupazione abusiva

Il Friuli

...educazione ambientale nelle scuole e on line e segnalazioni di abbandono rifiuti in maniera. quando possibile, l'gratuita di suolo pubblico per l'installazione di uno stand per ...I Carabinieri della Stazione di Lioni hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria, due fratelli ritenuti responsabili dei reati di " Invasione di terreni o edifici " e " Danneggiamento ". I ...L’occupazione abusiva è una delle maggiori preoccupazioni dei proprietari di immobili. Purtroppo a volte succede che, dopo aver trascorso qualche giorno fuori città, al ritorno i proprietari trovino ...Il decreto di allontanamento del 62enne è frutto di una lunga serie di problematiche: senza fissa dimora, lavoro, gravato da precedenti di polizia per violenza privata, furto aggravato, ingiuria e ...