NVIDIA RTX 3080 Ti | specifiche e prezzo senza segreti?

(Di venerdì 23 aprile 2021) La nuovaRTXTi è una scheda grafica molto attesa che tirerà fuori una enorme potenza di calcolo, quasi alla pari della top di gamma RTX 3090. Finalmente abbiamo notizie complete circa le sueLee ildiRTXTi potrebbero essere state svelate dagli ultimi leak, anche se da tempo se ne parlava. Si tratta di una scheda molto attesa perché sarà la vera avversaria per la AMD RX 6900 XT sia comeche prestazioni, relegando la RTX 3090 ad una nicchia id utenti disposti a spendere davvero molto per la sola GPU. Vediamo tutti i dettagli trapelati grazie a wccftech.RTXTi:da top negli ultimi leak La ...

Tom's Hardware Italia

...titoli sono infatti compatibili con la tecnologia che consentirà un incremento delle prestazioni delle schede grafiche GeForcefino al 70% con la risoluzione impostata a 4K , come spiega: ......che Activision ha collaborato insieme aper migliorare Call of Duty Warzone grazie a... Inoltre, il DLSS consente frame rate più elevati e risoluzioni più alte con la scheda3060 e ...La nuova NVIDIA RTX 3080 Ti è una scheda grafica molto attesa che tirerà fuori una enorme potenza di calcolo, quasi alla pari della top di gamma RTX 3090. Finalmente abbiamo notizie complete circa le ...Nvidia negli ultimi mesi si è resa protagonista e ha presa la scena con una decisione che ha fatto discutere molti e esultare altri, l'azienda californiana infatti, ha deciso, per porre freno alla cac ...