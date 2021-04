Napoli | Gattuso potrebbe anche restare? Mendes determinante

Advertising

FBiasin : Ricordiamo sempre che il #Napoli gioca male e #Gattuso non ha trasmesso niente. Giusto cambiarlo. #NapoliLazio - AlfredoPedulla : I galli canterini, quelli che a Napoli hanno insultato Gattuso ben oltre i suoi umani errori, ora forse hanno capit… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL CONDUTTORE TV - Piero Chiambretti: 'Se il Napoli si dovesse qualificare in Champions, magari con la garanzia di inne… - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: IL CONDUTTORE TV - Piero Chiambretti: 'Se il Napoli si dovesse qualificare in Champions, magari con la garanzia di innest… - sportli26181512 : Probabili formazioni Torino-Napoli: aggiornamenti: Tra i granata Sirigu, negativizzato, prova ad esserci. Gattuso,… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Gattuso

Ulivieri: 'demonizzato? Incomprensibile. Sanzioni per i club di Super League? Sono d'accordo con Gravina' ULIVIERI -Renzo Ulivieri , presidente AIAC, è intervenuto a Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', per parlare di, del, della sanzioni per le società ed ...Alle ore 18 ildivuole confermare quanto di buono fatto vedere nell'ultima splendida vittoria contro la Lazio, ma per trovare punti che potrebbero risultare decisivi per la ...Se Hysaj lascera' il Napoli e sara' il Napoli a rimetterci, anche se sul suo futuro, cosi' come su quello di Gattuso non si puo' mai sapere. Ci sono 4-5 situazioni sulle quali stiamo lavorando per ...ma le quote dicono che sarà battaglia con il Napoli per garantirsi un posto tra le prime quattro. Ne sono convinti gli esperti di SNAI, che nonostante i tre punti di vantaggio, pongono i rossoneri più ...