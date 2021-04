Mascherine e #maskpollution | la nuova forma di inquinamento

Leggi su iodonna

(Di venerdì 23 aprile 2021): un binomio drammatico. Tre milioni diutilizzate ogni minuto, quasi 130 miliardi al mese. E tutte finiscono nell’ambiente, perché ancora non si sa come smaltirle adeguatamente. Basta camminare in città, per strada o in un parco per vederne buttate ovunque senza nessun rispetto., la guida per usarle e riutilizzarle guarda le foto Difficile che qualcuno le raccolga, giustamente anche vista la loro pericolosità, ma in questo modo continueranno a restare lì o verranno portate via dal vento ...