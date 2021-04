L' Inter torna a Fort Meazza | per lo scudetto un ritmo da Triplete

(Di venerdì 23 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inter torna

Calciomercato.com

Ritorno a Fort Meazza per chiudere i conti scudetto. La corazzataha frenato nella doppia trasferta contro Napoli e Spezia, ma ora sia casa per completare la pratica. E a San Siro, malgrado sia mancata la spinta dei suoi tifosi record, la capolista sta ...Oggi Tony Damascellisull'argomento dalle colonne de Il Giornale per prendere le parti di ... Juve,e Milan: l'affondo di Damascelli Scrive Damascelli:Con Crew Dragon infatti, gli USA sono tornati all’autonomia dei voli spaziali con equipaggio, nove anni dopo l’ultima missione di uno Space Shuttle. Thomas Pesquet, nato a Rouen il 27 febbraio 1978, è ...Ma adesso che il progetto è stato accantonato anche la situazione della proprietà nerazzurra torna alla casella precedente, quella della necessità di reperire le risorse per scollinare questa fase ...