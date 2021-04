Le ricerche del sottomarino scomparso in Indonesia (Di venerdì 23 aprile 2021) Secondo le stime delle autorità l'ossigeno a bordo potrebbe finire entro sabato, e ancora non si sa dove sia Leggi su ilpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Secondo le stime delle autorità l'ossigeno a bordo potrebbe finire entro sabato, e ancora non si sa dove sia

Advertising

andreabettini : Pronti a volare nell'Artico? Alle 20.45 su RaiNews24 #FUTURO24 parlerà di cambiamenti climatici e delle ricerche it… - KenSharo : New post (Le ricerche del sottomarino scomparso in Indonesia - Il Post) has been published on NUOVA RESISTENZA anti… - Radio3tweet : È una scienziata italiana tra le più affermate, è stata ministro dell’istruzione e la più giovane rettrice italiana… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Le ricerche del sottomarino scomparso in Indonesia - RadioDEMOS : RT @ilpost: Le ricerche del sottomarino scomparso in Indonesia -