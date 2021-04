“Governo dorme in piedi, e la Superlega brutta la Fiat Duna”: De Luca sferza su Figliuolo e su Agnelli (Di venerdì 23 aprile 2021) Venerdì significa solo una cosa: diretta facebook di De Luca. È un appuntamento fisso a cui la pandemia ci ha abituato, fosse altro perché la verve del governatore campano rompe la monotonia di qualunque restrizioni anticovid. Nella diretta odierna il politico salernitano non ha risparmiato nessuno e ha vaticinato su ogni argomento: dal generale Figliuolo e la campagna vaccinale, alla Superlega finita in un fischio, fino ad attaccare Grillo e i suoi 15 minuti di notorietà settimanale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vincenzo De Luca (@vincenzodeLuca) La critica della campagna vaccinale Questa settimana tutti sembrano volere essere un po’ Enzo Miccio: c’è chi si appropria dell’immagine, c’è chi si appropria che ruolo. In ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 23 aprile 2021) Venerdì significa solo una cosa: diretta facebook di De. È un appuntamento fisso a cui la pandemia ci ha abituato, fosse altro perché la verve del governatore campano rompe la monotonia di qualunque restrizioni anticovid. Nella diretta odierna il politico salernitano non ha risparmiato nessuno e ha vaticinato su ogni argomento: dal generalee la campagna vaccinale, allafinita in un fischio, fino ad attaccare Grillo e i suoi 15 minuti di notorietà settimanale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vincenzo De(@vincenzode) La critica della campagna vaccinale Questa settimana tutti sembrano volere essere un po’ Enzo Miccio: c’è chi si appropria dell’immagine, c’è chi si appropria che ruolo. In ...

