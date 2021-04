Francesco Totti con Pio e Amedeo a ' Felicissima Sera' | ' Adesso piangi | così facciamo i soldi!'

(Di venerdì 23 aprile 2021)ospiti di '' di Pio esu Canale 5.è entrato in studio mentre era ancora sul palco Claudio Baglioni ed è stato coinvolto in un momento musicale ...

Infine Claudio Baglioni si è esibito in una versione melodica del coro 'Un capitano, c'è solo un Capitano' che ha introdotto il nuovo ospite,ospiti di ' Felicissima sera ' di Pio e Amedeo su Canale 5.è entrato in studio mentre era ancora sul palco Claudio Baglioni ed è stato coinvolto in un momento musicale ...E bacio fu!! Awed riesce ad ottenere un bacio da quasi tutte le donne dell'Isola ma anche da Gilles Rocca!! Il che ha dell'incredibile... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di ...Francesco Totti ospiti di “Felicissima sera” di Pio e Amedeo su Canale 5. Francesco Totti è entrato in studio mentre era ancora sul palco Claudio Baglioni ed è stato coinvolto in un momento musicale ...