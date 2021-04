Coprifuoco alle 22 non durerà fino a fine luglio

(Di venerdì 23 aprile 2021)22? “Il fatto che nel testo del decreto varato ieri non sia stato riprogrammato il, non significa cheal 31. Questa è una lettura distorta del provvedimento che abbiamo preso”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie

Advertising

NicolaPorro : Il #coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio oltre che follia è dittatura del pensiero, del buonsenso e della ragionevolezza #ioil22nonlovoglio - VittorioSgarbi : Il Governo continua a provocare i cittadini. Il coprifuoco alle 22,00 è una limitazione della libertà personale dec… - borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - MicheleId6 : RT @Capezzone: +++Agenzia Quasivero - Speciale Quark: #coprifuoco+++ Il virus Covid, dopo aver cenato, fa un riposino. Poi si sveglia alle… - alushrrasa : ma come facciamo a mangiare alle 3 palme @pippobenvenuti con il coprifuoco ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco alle

I dati verranno controllati venerdì 14 maggio e, in base all'andamento epidemiologico, si potrà pensare di ritardare l'inizio del23. Quindi un'ora dopo rispetto alla situazione ...... le misure: dal pass per gli spostamentiriaperture, cosa cambia Riaperture dal 26 aprile: virologi scettici con la ripresa, possibilità per il23 Riaperture dal 26 aprile, per ...... potrebbe venire ritardato di un’ora e partire quindi alle 23 fino alle 5 del mattino. Dopo il trambusto che aveva creato l’annuncio di Draghi di protrarre il coprifuoco dalle 22 di sera, almeno ...96 del 22 aprile 2021. La riunione dell’esecutivo era stata fissata alle ore 17, ma è poi slittata a causa di una lunga riunione per appianare i contrasti su temi caldi, anzi bollenti: coprifuoco in ...