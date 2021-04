Call of Duty: Warzone per PS5 e Xbox Series X/S è in sviluppo (Di venerdì 23 aprile 2021) Raven Software ha confermato che una versione per PlayStation 5 e Xbox Series X/S di Call of Duty: Warzone è in lavorazione, secondo CharlieIntel. Non è stata annunciata una data di uscita per questa versione migliorata del battle royale. Il direttore creativo Amos Hodge ha detto che un "team tecnologico dedicato" all'interno di Raven sta lavorando per aggiornare il motore e la tecnologia di Warzone. Ciò consentirà al gioco di accedere all'hardware più avanzato di entrambe le console per ottenere funzionalità come il supporto ai 120 Hz, tempi di caricamento più rapidi e altri miglioramenti. Il gioco supporterà anche i trigger adattivi e il feedback aptico di DualSense. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 aprile 2021) Raven Software ha confermato che una versione per PlayStation 5 eX/S diofè in lavorazione, secondo CharlieIntel. Non è stata annunciata una data di uscita per questa versione migliorata del battle royale. Il direttore creativo Amos Hodge ha detto che un "team tecnologico dedicato" all'interno di Raven sta lavorando per aggiornare il motore e la tecnologia di. Ciò consentirà al gioco di accedere all'hardware più avanzato di entrambe le console per ottenere funzionalità come il supporto ai 120 Hz, tempi di caricamento più rapidi e altri miglioramenti. Il gioco supporterà anche i trigger adattivi e il feedback aptico di DualSense. Leggi altro...

