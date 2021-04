Boxe, Magnesi vs Bulana: programma e telecronisti Rai 2 (Di venerdì 23 aprile 2021) C’è grande attesa per l’incontro tra Michael Magnesi (18-0) e Khanyile Bulana (12-0) per il titolo Mondiale IBO dei superpiuma. Si parte dalle 23:40 di venerdì 23 aprile nella cornice del PalaSport di Valle Martella a Zagarolo. La copertura sarà assicurata da Rai 2 in chiaro, a dodici danni dall’ultima volta (Daniele Petrucci e José Luis Cruz nel 2009). La voce dell’incontro sarà quella del telecronista Davide Novelli, mentre lo stand-up a bordo ring sarà curato da Marco Tripisciano e dall’Olimpionico Roberto Cammarelle. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale e la cronaca del match. Telecronista: Davide Novelli Bordo ring: Marco Tripisciano e Roberto Cammarelle SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) C’è grande attesa per l’incontro tra Michael(18-0) e Khanyile(12-0) per il titolo Mondiale IBO dei superpiuma. Si parte dalle 23:40 di venerdì 23 aprile nella cornice del PalaSport di Valle Martella a Zagarolo. La copertura sarà assicurata da Rai 2 in chiaro, a dodici danni dall’ultima volta (Daniele Petrucci e José Luis Cruz nel 2009). La voce dell’incontro sarà quella del telecronista Davide Novelli, mentre lo stand-up a bordo ring sarà curato da Marco Tripisciano e dall’Olimpionico Roberto Cammarelle. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale e la cronaca del match. Telecronista: Davide Novelli Bordo ring: Marco Tripisciano e Roberto Cammarelle SportFace.

