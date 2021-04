Bordeaux | cercasi acquirente o sarà fallimento

(Di venerdì 23 aprile 2021) La sopravvivenza calcistica delè appesa a un filo. Uno dei club più nobili della Ligue 1, vincitore di ben 6 titoli nazionali e fucina di campioni del calibro di Giresse, Tigana e Zidane, rischia di scomparire se non si troverà unpronto a rilevarlo dall’ attuale fondo statunitense, Kings Street, detentore della maggioranza ma che ha deciso di non volerne più sapere a causa delle perdite subite. Bourdaux: il rischioè concreto? Attualmente il club, a causa della forte crisi finanziaria, è stato posto in regime di amministrazione controllata che avrà il compito di trovare unper evitare il. I girondini, in un comunicato, spiegano che la pandemia e la perdita dei diritti televisivi hanno determinato ” un netto calo dei ricavi”, inducendo il ...

gigi_tib : @CalcioFinanza A.a.a. cercasi giornalisti giocatori e allenatori che vogliano salvare il Bordeaux

