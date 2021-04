Ys IX | Monstrum Nox in arrivo a Luglio 2021 su Nintendo Switch!

Advertising

PickaQuest : #YsIXMonstrumNox arriva a luglio su PC e Nintendo Switch! - GamingTalker : Ys 9 Monstrum Nox, svelata la data di uscita delle versioni PC e Nintendo Switch -

Ultime Notizie dalla rete : Monstrum Nox

Serial Gamer

I n lieve ritardo, ma non potevamo esimerci dal dirvi la nostra sull'ultima fatica di Nihon Falcom: benvenuti nella più che prolissa recensione di Ys IX:Vi abbiamo parlato, qualche tempo fa, dell'ultimo capitolo di una delle serie più longeve e piene di contenuto di Nihon Falcom , The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV. Nella ...Stai guardando Pubblicità Stai guardando Pubblicità NIS America ha annunciato che Ys IX:per PlayStation 4 è ora disponibile in Europa, mentre le versioni per Nintendo Switch? e PC saranno disponibili la prossima estate. In vista del suo lancio odierno, è stato pubblicato un ...Ys IX: Monstrum Nox si farà vedere su PC e Nintendo Switch a luglio. NIS America ha oggi annunciato la data di uscita delle versioni PC e Nintendo Switch di Ys IX: Monstrum Nox, il nuovo capitolo dell ...NIS America è felice di annunciare che Ys IX: Monstrum Nox sarà disponibile su Nintendo Switch il 6 luglio 2021 in Nord America, il 9 luglio in Europa e il 16 ...