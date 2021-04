Uomini e Donne, Ida Platano: “Chi ti ama non cerca di cambiarti” (Di giovedì 22 aprile 2021) Nonostante lei e Riccardo Guarnieri si siano lasciati ormai da tempo, e lui stia con un’altra (Roberta Di Padua, conosciuta sempre a Uomini e Donne), Ida Platano non lesina frecciatine nei confronti dell’ex, pur senza mai nominarlo apertamente. Stavolta lo ha fatto condividendo alcune frasi tratte dall’ultimo romanzo di Francesco Sole, che si intitola “Così è l’amore”. “Tutti meriteremmo di avere accanto qualcuno che si accorga di come siamo dentro” ha scritto Ida sul suo seguitissimo profilo Instagram. E ancora, ha riportato la frase più emblematica di tutte, ovvero: “L’uomo che ti ama non vuole cambiarti, sa accettarti per come sei, ti vuole per come sei”. Quest’ultima frase sembra avere come bersaglio il Guarnieri, visto che per anni Ida lo ha accusato di volerla cambiare. L’uomo, da parte sua, non sembra ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 22 aprile 2021) Nonostante lei e Riccardo Guarnieri si siano lasciati ormai da tempo, e lui stia con un’altra (Roberta Di Padua, conosciuta sempre a), Idanon lesina frecciatine nei confronti dell’ex, pur senza mai nominarlo apertamente. Stavolta lo ha fatto condividendo alcune frasi tratte dall’ultimo romanzo di Francesco Sole, che si intitola “Così è l’amore”. “Tutti meriteremmo di avere accanto qualcuno che si accorga di come siamo dentro” ha scritto Ida sul suo seguitissimo profilo Instagram. E ancora, ha riportato la frase più emblematica di tutte, ovvero: “L’uomo che ti ama non vuole, sa accettarti per come sei, ti vuole per come sei”. Quest’ultima frase sembra avere come bersaglio il Guarnieri, visto che per anni Ida lo ha accusato di volerla cambiare. L’uomo, da parte sua, non sembra ...

Advertising

davidefaraone : Per lui lo stupro è «qualcosa che può accadere in una serata alcolica». Non aggiungo altro sulla misoginia, gli ste… - ernestocarbone : Nel 1974 Quando Golda Meir era primo ministo , un ministro le chiese di imporre un coprifuoco per le donne, per por… - chedisagio : Non mi ero accorto di questo video di @meb pubblicato ieri. Lo sottolineo e lo riposto per la nettezza delle sue p… - JKNOSHAME : RT @letmebethesaame: fate tanto xx femministx del cazzo ma spoiler essere femministx non significa proteggere le donne dagli uomini, ma vol… - iknowthvtfeell : devo fare una ricerca sull'obiettivo 5 dell'agenda 2030 e parla del gender equality. Il libro parla solo di donne e… -