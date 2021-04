Una stufetta va in cortocircuito | scantinato in fiamme vicino all' Adriatica

Advertising

perplimimi : @purtroppo È uscita una stufetta - marcomoltomale : @m_spagna Lippi si deve comprare una stufetta. Evidentemente il condominio non vuole spendere - maglionibrutti : @_Pimple_ noi ieri abbiamo comprato una stufetta. che livelli. - GuidiClelia : @GarauSilvana @Ori254 Caro Lippi,allora anche il sindaco di - webbeloz : La sceneggiata del fuoco questa sera no? Tanto si è capito che scalda poco più di una stufetta del discount. #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Una stufetta

corriereadriatico.it

PORTO SANT'ELPIDIO - Il cortocircuito diaccesa ha innescato un incendio mandando a fuoco lo scantinato di un'abitazione. Tanti danni ma, per fortuna, nessun ferito.Saranno dunque costretti, per esempio, a farsidoccia o scaldarsi vicino a. Questi momenti non consentono soltanto di guadagnare tempo, ma quando l'IA viene messa sotto stress ...Karina Cascella ha spiegato che almeno per un po’ vuole interrompere l’esperienza come opinionista nei programmi di Barbara D’Urso per concentrarsi sull’apertura del suo ristorante a Bergamo. Le piace ...PORTO SANT’ELPIDIO - Il cortocircuito di una stufetta accesa ha innescato un incendio mandando a fuoco lo scantinato di un’abitazione. Tanti danni ma, per fortuna, nessun ferito.