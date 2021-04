Super Lega, Commisso: “Comportamento irrispettoso dei 12 club fondatori. Non dobbiamo essere nemici” (Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato così ai canali social del club viola partendo dall’argomento clou del momento, la Super Lega: “Tutti mi chiedono di parlare di questo ma il discorso l’ho fatto quando ero ancora in America. Sono scappato dagli Stati Uniti perché mi piace il calcio com’è qui, con promozioni e retrocessioni. Non è giusto un sistema chiuso, serve meritocrazia, cosa che in America non esiste. Lì le squadre non vanno in fallimento come qui ma a questo devono pensare gli imprenditori”. Pensa che il Comportamento dei 12 club fondatori sia stato irrispettoso?“Assolutamente sì, sono venuto qui rispettando le regole e il sistema calcio europeo. Se le cose cambiano dopo due anni, dopo che ho investito tanti soldi, non ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente della Fiorentina, Rocco, ha parlato così ai canali social delviola partendo dall’argomento clou del momento, la: “Tutti mi chiedono di parlare di questo ma il discorso l’ho fatto quando ero ancora in America. Sono scappato dagli Stati Uniti perché mi piace il calcio com’è qui, con promozioni e retrocessioni. Non è giusto un sistema chiuso, serve meritocrazia, cosa che in America non esiste. Lì le squadre non vanno in fallimento come qui ma a questo devono pensare gli imprenditori”. Pensa che ildei 12sia stato?“Assolutamente sì, sono venuto qui rispettando le regole e il sistema calcio europeo. Se le cose cambiano dopo due anni, dopo che ho investito tanti soldi, non ...

Advertising

angelomangiante : Il flop della super lega dimostra come la soluzione elitaria non sia la via d'uscita per i top club. Serve un piano… - LaStampa : Super Lega, il via libera passa dall’Antitrust Ue e dalla fine del monopolio Uefa: “Operazione legittima e commerci… - RobertoBurioni : Sono molto favorevole alla Super Lega perché da questa mattina tutti i Wikipardi da Vinci dell'internet non mi spi… - Me__medesimo : RT @michele_cofano: La Super Lega è fallita per il tornaconto personale di Boris Johnson. Vi presento il calcio dei sogni e del popolo. h… - EugenioPacifico : SUPER LEGA gli scissionisti devono essere eliminati dalla Terra E CHE il loro none sia cancellato da ogni dove -