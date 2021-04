Sedicenne vittima di violenza si tolse la vita in comunità: quattro indagati per omicidio colposo. "Non l'hanno sorvegliata" (Di giovedì 22 aprile 2021) La ragazza era stata accolta in un centro per adolescenti ad Andria dopo aver subito uno stupro da alcuni coetanei quando ancora viveva in famiglia a Lecce: proveniva da un'altra comunità in cui aveva tentato il suicidio Leggi su repubblica (Di giovedì 22 aprile 2021) La ragazza era stata accolta in un centro per adolescenti ad Andria dopo aver subito uno stupro da alcuni coetanei quando ancora viveva in famiglia a Lecce: proveniva da un'altrain cui aveva tentato il suicidio

