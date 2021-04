Rugby femminile, Sei Nazioni 2021: Inghilterra e Francia si giocano il titolo (Di giovedì 22 aprile 2021) Si chiude questo sabato il Guinness Sei Nazioni 2021 femminile, in una versione rivista e corretta che vedrà disputarsi le tre finali che determineranno la classifica finale. E a giocarsi al titolo saranno le due grandi favorite della vigilia, cioè Inghilterra e Francia che hanno conquistato un posto in finale con due vittorie su due a testa. Lo strapotere delle due squadre è stato evidente, basti pensare che hanno segnato rispettivamente 119 e 109 punti, subendone solo 13 e 15. Questo Sei Nazioni, infatti, ha mostrato una spaccatura in tre gruppi ben definita, con inglesi e francesi irraggiungibili, irlandesi e italiane un paio di gradini sotto e, infine, Scozia e Galles nettamente sotto irlandesi e italiane. E la finale di sabato, che si giocherà alle 15.00 italiane, ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) Si chiude questo sabato il Guinness Sei, in una versione rivista e corretta che vedrà disputarsi le tre finali che determineranno la classifica finale. E a giocarsi alsaranno le due grandi favorite della vigilia, cioèche hanno conquistato un posto in finale con due vittorie su due a testa. Lo strapotere delle due squadre è stato evidente, basti pensare che hanno segnato rispettivamente 119 e 109 punti, subendone solo 13 e 15. Questo Sei, infatti, ha mostrato una spaccatura in tre gruppi ben definita, con inglesi e francesi irraggiungibili, irlandesi e italiane un paio di gradini sotto e, infine, Scozia e Galles nettamente sotto irlandesi e italiane. E la finale di sabato, che si giocherà alle 15.00 italiane, ...

Advertising

Eurosport_IT : Grande ITALIA in terra scozzese! Le nostre ragazze vincono 41-20 nella terza giornata del Sei Nazioni femminile di… - sportface2016 : #Rugby, Sei Nazioni femminile: inversione di campo, #ItaliaIrlanda si giocherà a #Dublino #SixNations - corrieredicomo : - NoiNotizie : RT @sbattaggia: Vincono, ma forse non diciamo abbastanza spesso che giocano bene. Alla radice dei successi dell’Italia femminile con #Beatr… - Gazzetta_it : RT @sbattaggia: Vincono, ma forse non diciamo abbastanza spesso che giocano bene. Alla radice dei successi dell’Italia femminile con #Beatr… -