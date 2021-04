Roma, Fonseca: “Giocare contro l’Atalanta è difficile. Dzeko e Borja insieme? Squadra non pronta” (Di giovedì 22 aprile 2021) “l’Atalanta ha vinto le ultime nove partite su dieci, abbiamo deciso di rischiare e di pressarli alto. Loro hanno avuto occasioni da gol in situazioni di contropiede perché noi siamo mancati nelle marcature preventive e in fase di pressione dopo la perdita del pallone”. Questa l’analisi di Paulo Fonseca dopo il pareggio per 1-1 tra Roma e Atalanta all’Olimpico. Continua a mancare la vittoria per i giallorossi nei big match: “Giocare contro questo tipo di squadre è sempre difficile – ha detto il tecnico ai microfoni di Dazn – Abbiamo sbagliato nei momenti decisivi ma ci sono state buone partite come quella di oggi”. E sulla possibilità di coabitazione in attacco per Dzeko e Borja Mayoral: “Abbiamo già provato questa situazione e non ha ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) “ha vinto le ultime nove partite su dieci, abbiamo deciso di rischiare e di pressarli alto. Loro hanno avuto occasioni da gol in situazioni dipiede perché noi siamo mancati nelle marcature preventive e in fase di pressione dopo la perdita del pallone”. Questa l’analisi di Paulodopo il pareggio per 1-1 trae Atalanta all’Olimpico. Continua a mancare la vittoria per i giallorossi nei big match: “questo tipo di squadre è sempre– ha detto il tecnico ai microfoni di Dazn – Abbiamo sbagliato nei momenti decisivi ma ci sono state buone partite come quella di oggi”. E sulla possibilità di coabitazione in attacco perMayoral: “Abbiamo già provato questa situazione e non ha ...

