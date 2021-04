Ranieri: «Rinnovo con la Sampdoria? Non è per i soldi» (Di giovedì 22 aprile 2021) La Sampdoria vince e convince a Crotone. Il tecnico Claudio Ranieri chiarisce un aspetto legato al suo Rinnovo di contratto Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, si è soffermato sul suo Rinnovo di contratto, facendo chiarezza sull’aspetto economico. Le sue parole ai microfoni di Dazn. «Rinnovo? Quando sarà lo saprete dalla società. Non è una questione economica. Alla mia età che si cerca, il dato economico? Se volevo i soldi andavo nel Sud-Est asiatico. Preferisco le emozioni che il calcio mi dà». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Lavince e convince a Crotone. Il tecnico Claudiochiarisce un aspetto legato al suodi contratto Claudio, tecnico della, si è soffermato sul suodi contratto, facendo chiarezza sull’aspetto economico. Le sue parole ai microfoni di Dazn. «? Quando sarà lo saprete dalla società. Non è una questione economica. Alla mia età che si cerca, il dato economico? Se volevo iandavo nel Sud-Est asiatico. Preferisco le emozioni che il calcio mi dà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

