Perché il ddl Zan è ancora bloccato in Senato (Di giovedì 22 aprile 2021) (Foto: Andreas Solaro/ Getty Images)Il disegno di legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, noto anche con ddl Zan (dal nome del deputato del Partito democratico, Alessandro Zan, che è stato il relatore del testo) è ancora bloccato in Senato. L’ultimo rinvio della discussione a opera del presidente della commissione Giustizia, Andrea Ostellari, in quota Lega, risale al 21 aprile, che si appella, come scrive su Facebook, a una “spaccatura fra i rappresentanti dei gruppi di maggioranza”. Il riferimento è all’apertura di Italia Viva ad alcune modifiche del testo. Un intervento che richiederebbe un nuovo voto alla Camera (dove il ddl Zan è stato approvato a novembre), nei fatti facendo ripartire l’iter dalla casella di via e ritardando una legge che punisca specificamente discriminazioni e violenze per orientamento sessuale, ... Leggi su wired (Di giovedì 22 aprile 2021) (Foto: Andreas Solaro/ Getty Images)Il disegno di legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, noto anche con ddl Zan (dal nome del deputato del Partito democratico, Alessandro Zan, che è stato il relatore del testo) èin. L’ultimo rinvio della discussione a opera del presidente della commissione Giustizia, Andrea Ostellari, in quota Lega, risale al 21 aprile, che si appella, come scrive su Facebook, a una “spaccatura fra i rappresentanti dei gruppi di maggioranza”. Il riferimento è all’apertura di Italia Viva ad alcune modifiche del testo. Un intervento che richiederebbe un nuovo voto alla Camera (dove il ddl Zan è stato approvato a novembre), nei fatti facendo ripartire l’iter dalla casella di via e ritardando una legge che punisca specificamente discriminazioni e violenze per orientamento sessuale, ...

GabriGiammanco : Ennesimo caso di maltrattamenti nei confronti dei più fragili in una struttura di Palermo: pazienti affetti da para… - gattorosarosa : RT @isentinelli: Sabato 8 maggio, alle 15.00, Milano si ritrova in piazza della Scala, perché odio e discriminazione non sono un opinione.… - Ale1000C : @Daniela79057624 @SimoneAlliva Lei non sa che la disforia, per il #ddlzan , come per la self id,NON è un requisito?… - TBaro98 : @zenzeromenta Io credo che siamo tutti uguali e non può essere considerata offesa solo: Frocio,puttana o down Tutti… - StefanoAnnarel1 : @nmirotti @EugenioCardi Siamo ancora indietro come cultura e mentalità di genere e in Parlamento stanno affossando… -