Napoli, studenti scioperano contro discriminazione di genere

A Napoli, gli allievi del liceo Gian Battista Vico hanno scioperato dopo che l'accesso al bagno dei maschi è stato vietato a uno studente transgender. Bagno dei maschi vietato a studente trans, i compagni: "discriminazione inaccettabile" su Notizie.it.

