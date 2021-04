(Di giovedì 22 aprile 2021) Il dsIgliè intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro il Napoli, toccando vari temi tra cui la Superlega: “E’unatravolper tutti nella quale è mancata chiarezza. Ile non devono mai andare perse passione ed emozione. Tuttavia bisogna riflettere su questo sport a livello mondiale, nonostante le cose si siano sistemate piuttosto rapidamente“.ha poi spiegato l’obiettivo stagionale dei biancocelesti: “Qualificarsi alla Champions League sarebbe molto importante per noi. Servirà un’impresa, ma ho fiducia nella squadra e nel suo gioco. Simone Inzaghi è un tipo vivace, al momento si sente rinchiuso in gabbia. Nonostante la sua assenza è ...

Advertising

marcoconterio : ???? Il ds della #Lazio Igli Tare conferma a Sky che appena torna dalla positività al Covid, sarà ufficiale il rinnov… - sportface2016 : #Lazio, #Tare: “Il calcio è della gente, è stata una settimana travolgente” - SportsbookBTC : Tare: 'Inzaghi will sign Lazio deal' - MichaelsenRen : RT @marcoconterio: ???? Il ds della #Lazio Igli Tare conferma a Sky che appena torna dalla positività al Covid, sarà ufficiale il rinnovo con… - zazoomblog : Lazio Tare: «Super League uno shock. Rinnovo Inzaghi? Nessun problema» - #Lazio #Tare: #«Super #League #shock. -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Tare

Prima di Napoli -il Ds biancoceleste Igliha risposto in merito al rinnovo del contratto, in scadenza a giugno, di Simone Inzaghi Simone Inzaghi firmerà il rinnovo appena guarirà dal Covid - 19. Lo ha detto ...Il ds della, Igli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Napoli. Le sue parole A pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli -, il ds dei biancocelesti Igliha ...Il ds della Lazio Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro il Napoli, toccando vari temi tra cui la Superlega ...18' - Ancora Politano sulla destra, cross in area ma tra le braccia di Reina. 15' - Giallo per Manolas, entrata in scivolata in ritardo su Lazzari sulla linea laterale. 14' - Ripartenza Napoli: tiro r ...