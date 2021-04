Giornata della Terra, 22 Aprile 2021: “Restore Our Earth” (Di giovedì 22 aprile 2021) La Giornata della Terra è un evento annuale che si svolge il 22 Aprile e mira a dimostrare il sostegno alla protezione ambientale. Organizzata per la prima volta mercoledi 22 Aprile 1970, la storia di questa Giornata risale all’UNESCO. Giornata della Terra oggi, giovedi 22 Aprile 2021: “Restore Our Earth” Nel 1969, in una conferenza dell’UNESCO a San Francisco, l’attivista per la pace John McConnell propose una Giornata in onore della Terra e del concetto di pace, che sarebbe stata osservata per la prima volta sabato 21 marzo 1970, primo giorno di primavera nel nord emisfero. Questa Giornata di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 aprile 2021) Laè un evento annuale che si svolge il 22e mira a dimostrare il sostegno alla protezione ambientale. Organizzata per la prima volta mercoledi 221970, la storia di questarisale all’UNESCO.oggi, giovedi 22: “Our” Nel 1969, in una conferenza dell’UNESCO a San Francisco, l’attivista per la pace John McConnell propose unain onoree del concetto di pace, che sarebbe stata osservata per la prima volta sabato 21 marzo 1970, primo giorno di primavera nel nord emisfero. Questadi ...

