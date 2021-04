Fedez lancia la sua linea di smalti e il sito va in crash in 2 minuti: “Sembra la pubblicità dello skifidol”. Ecco quanto costano (Di giovedì 22 aprile 2021) Fedez ha lanciato “Noon by Fedez”, la sua prima linea di smalti in collaborazione con Layla Cosmetics, e il sito è andato in crash in 2 minuti. Da qualche mese ormai il cantante ci ha abituato alle sue manicure creative che, dopo le perplessità e le critiche iniziali, sono diventate ora a tutti gli effetti un tratto distintivo dei suoi look: per questo ha deciso di creare questa linea dai colori fluo che ricordano, appunto, quelli da lui sfoggiati. Come sempre quando si tratta dei Ferragnez, neanche il tempo di annunciare il progetto su Instagram che il sito con l’e-commerce di Layla Cosmetics è andato in crash per i troppi accessi. Come sono questi smalti? “Semipermanente NooN. Durata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021)hato “Noon by”, la sua primadiin collaborazione con Layla Cosmetics, e ilè andato inin 2. Da qualche mese ormai il cantante ci ha abituato alle sue manicure creative che, dopo le perplessità e le critiche iniziali, sono diventate ora a tutti gli effetti un tratto distintivo dei suoi look: per questo ha deciso di creare questadai colori fluo che ricordano, appunto, quelli da lui sfoggiati. Come sempre quando si tratta dei Ferragnez, neanche il tempo di annunciare il progetto su Instagram che ilcon l’e-commerce di Layla Cosmetics è andato inper i troppi accessi. Come sono questi? “Semipermanente NooN. Durata ...

