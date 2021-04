Earth Day 2021 | ecco la programmazione speciale di Sky

(Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi 22 aprilescatta l'Day e Sky presenta film, documentari, approfondimenti e cartoon per un palinsesto ricco di appuntamenti green! Sky celebra l'Day, la 51^ Giornata Mondiale della Terra con unainteramente dedicata alle tematiche ambientali, ai temi dell'ecologia e della sostenibilità. Il gruppo Sky da anni promuove un business responsabile e la tutela dell'ambiente con l'attuazione su scala internazionale di progetti concreti per contribuire alla realizzazione di un futuro migliore. Dopo essere diventata la prima carbon neutral media company pel le emissioni dirette, con la campagna Sky Zero il gruppo si è impegnato a diventare net zero carbon entro il 2030, riducendo di almeno il 50% le emissioni causate dai propri prodotti, dai propri fornitori nel …

Google ha aggiunto una nuova funzione alla sua piattaformadal nome Timelapse, in vista della Giornata della Terra il 22 aprile 2021. Questa permette di vedere i cambiamenti a cui è andato incontro il nostro Pianeta negli ultimi 36 anni, dal 1984 al ...In occasione dell', ecco alcune delle più belle e significative foto della Terra vista dalla ...Dalla sharing economy alla spesa a chilometro zero, fino al boom del biologico, cresce tra gli italiani l’attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio. Cresce la tendenza a fare la spesa dal ...Il progetto coinvolgerà 186 scuole secondarie di secondo grado per un totale di 11mila studenti in tutta Italia ...