Davide Donadei di Uomini e Donne Operato d’Urgenza!

(Di giovedì 22 aprile 2021), ex tronista disi è sottoposto a un intervento chirurgico molto delicato. Cosa è accaduto? Ecco tutti i dettagli! L’ex tronista diè statourgentemente agli occhi. Il giovane si è recato a Pisa per sottoporsi a questo delicato intervento. Accanto a lui Chiara Rabbi, la fidanzata.e Chiara si sono conosciuti a, il famoso dating show di canale 5, dove tra i due ragazzi è scoppiato l’amore. Subito dopo l’operazione,ha fatto sapere di stare bene ma di non aver ancora ripreso totalmente il controllo del suo corpo. Tramite il suo Instagram, l’ex tronista comunica ai suoi ...

Thesocialpost.it

Arrivano le ultime news sui protagonisti di Uomini e Donne . Oggi parliamo di, ex tronista del programma, recentemente operato agli occhi e al centro di tanti messaggi di sostegno da parte dei fan. Il ragazzo ha raccontato, su Instagram, di essere in via di ...parla dopo il suo intervento agli occhi, ex tronista di Uomini e Donne nelle scorse ore si è recato all'ospedale di Pisa per sottoporsi ad un? L'articolo Uomini e donne, ...Uomini e Donne, Davide Donadei operato agli occhi. "Sto abbastanza bene e per assurdo il post é peggio dell’intervento" scrive su Instagram.La concorrente del Grande Fratello Vip è stata intervistata dal settimanale ChiDayane Mello, modella sudamericana, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, intervistata dal settimanal ...