Bologna, Saputo: «Squadra bella, ma non balla. Voglio il meglio per questo club» (Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente del Bologna Joey Saputo ha parlato della stagione dei rossoblù e del futuro Joey Saputo, presidente del Bologna, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dei canali ufficiali del club rossoblù parlando della stagione in corso e del futuro. Bologna – «Questa è una Squadra bella che non balla, come dice Sinisa. Sfortunatamente non perdiamo dei punti che dovremmo prendere. Futuro? Stiamo attraversando un periodo difficile. I tifosi parlano di mercato, ma per noi non si parla a stagione in corso. La nostra volontà è quella di migliorare sempre la Squadra, il nostro obiettivo è quello. Voglio il meglio per il Bologna e farò tutto il possibile». SUPERLEGA – ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente delJoeyha parlato della stagione dei rossoblù e del futuro Joey, presidente del, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dei canali ufficiali delrossoblù parlando della stagione in corso e del futuro.– «Questa è unache non, come dice Sinisa. Sfortunatamente non perdiamo dei punti che dovremmo prendere. Futuro? Stiamo attraversando un periodo difficile. I tifosi parlano di mercato, ma per noi non si parla a stagione in corso. La nostra volontà è quella di migliorare sempre la, il nostro obiettivo è quello.ilper ile farò tutto il possibile». SUPERLEGA – ...

Advertising

sportface2016 : #SerieA | #Bologna, le dichiarazioni del presidente Joey #Saputo - isabubu : @ruemondo @ardigiorgio aggiungo anche io. per questi in farmacia non serve prescrizione medica, a differenza di que… - infoitsport : LIVE TMW - Bologna, Mihajlovic: 'Partita non per palati fini. Domani appuntamento con Saputo' - infoitsport : Bologna, Mihajlovic: 'Parlerò del futuro con Saputo' - Mousse81 : #BolognaTorino La sblocca Barrow (con la complicità di Milinkovic Savic), la pareggia l'eurogol di Mandragora: un p… -