Bianca Guaccero | omaggio a Laura Pausini | fan commossi

(Di giovedì 22 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha deciso di omaggiare l’iconicacon un dolce post su Instagram: “nessuno ti vede, io si“ Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione,ha deciso di omaggiare l’iconica cantautrice: “nessuno ti vede, io si“. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, l’amata conduttrice di

Advertising

loriscarusolibe : Da lunedì alle 14 30 mi guardo questa serie con @bianca_guaccero e il grande #gigiproietti del 2004 composta da d… - onillipu : RT @GiusCandela: La Pausini superphotoshoppata sembra Bianca Guaccero. - loriscarusolibe : Ecco il mio nuovo programma del pomeriggio da lunedì Alle 12 30 fino 13 30 serie TV con @MiriamLeoneFc Alle 13 30… - zazoomblog : Bianca Guaccero com’era prima del successo: l’esordio in tv in un video - #Bianca #Guaccero #com’era #prima - PorroPaola : RT @DettoFattoRai2: Il prezioso omaggio di #GuillermoMariotto a #LadyD, la principessa del popolo. ?? Nel giorno del suo funerale, il fratel… -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Guaccero

Il Fatto Quotidiano

Lo chef nel programma di, in questi giorni sostituita da Carla Gozzi in quanto a casa in isolamento perché positiva al Covid, ha proposto gli ingredienti e la preparazione del Cannolo ...Detto Fatto,fa un appello ad Antonella Clerici: 'Sarebbe un onore averti qui' Anche oggi 21 aprile è andata in onda una nuova puntata di Detto Fatto in cui non poteva mancare la SuperClassifica ...Bianca Guaccero ha deciso di omaggiare l’iconica Laura Pausini con un dolce post su Instagram: “nessuno ti vede, io si“ Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione, ...Detto Fatto, Bianca Guaccero fa un appello ad Antonella Clerici: "Sarebbe un onore averti qui" Anche oggi 21 aprile è andata in onda una nuova puntata di ...