Bianca Atzei mi piacerebbe diventare mamma

Advertising

RADIOEFFEITALIA : Bianca Atzei - John Travolta (feat. Legno) - Lindali98 : #NowPlaying Bianca Atzei - In un giorno di sole on #FastCast4u.com - RADIOEFFEITALIA : Gigi D'Alessio - Torna a Surriento (feat. Bianca Atzei) - RADIOEFFEITALIA : Bianca Atzei - John Travolta (feat. Legno) - GammaStereoRoma : Bianca Atzei - Ora esisti solo tu -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Atzei

DiLei Vip

in un video simpatico con il fidanzato Stefano Corti ha dichiarato di voler diventare mamma. La reazione di Corti all'annuncio.vuole diventare mamma, la reazione del ...e Stefano Corti fanno coppia ormai da due anni e ora lei ha tanta voglia di avere un figlio. La cantante ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi 34enne lo comunica all'inviato delle Iene ...La cantante 34 enne e l'inviato delle Iene sono pronti per diventare mamma e papà. Lo comunicano ai fan con un simpatico siparietto.Bianca Atzei si è lasciata andare a una vera e propria confessione legata alla sua vita privata: queste le sue parole.