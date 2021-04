Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: stanno per sposarsi? (Di giovedì 22 aprile 2021) Belen e Antonino Spinalbese stanno ancora insieme e sono molto felici, più che mai. Sono fidanzati dall’agosto 2020. Si sono conosciuti in un contesto lavorativo, quando il ragazzo si è recato a casa della modella per farle i capelli probabilmente in occasione di uno shooting fotografico. A febbraio 2021 la donna ha annunciato che la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 22 aprile 2021)ancora insieme e sono molto felici, più che mai. Sono fidanzati dall’agosto 2020. Si sono conosciuti in un contesto lavorativo, quando il ragazzo si è recato a casa della modella per farle i capelli probabilmente in occasione di uno shooting fotografico. A febbraio 2021 la donna ha annunciato che la L'articolo

Advertising

ilmoscerino_ : @antartidary Mai vista una nata dal 2000 in poi che non abbia un fisico da Belen Rodriguez, davvero - zazoomblog : Belen Rodriguez una bomba sexy: in costume mostra il suo lato b da urlo. FOTO - #Belen #Rodriguez #bomba #sexy:… - TuPercepisci : @GiuliaAsco Mhaaa si passa x il cazzo dei pregiudizi di queste persone di Merd... Belen Rodriguez a Sanremo ne e la prova - blogtivvu : Andrea Iannone “torna in pista” con una Rodriguez (ma non è Belen): ecco il nome della nuova fiamma… - EmilyMidispiace : Ma perchè eddy parla di Anna come se fosse belen rodriguez #clubshowitalia -