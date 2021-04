Bavagnoli: futuro in giallorosso ma non in panchina (Di giovedì 22 aprile 2021) I tre anni sulla panchina della As Roma per Elisabetta Bavagnoli potrebbero essere il tempo di un ciclo che si chiuderà a breve. Sembra ormai certa la sua promozione a Direttore Generale del progetto che riguarderà la squadra femminile. La sintonia sviluppata con il General Manager Tiago Pinto potrebbe a questo punto, in modo verosimile, sfociare nella realizzazione di una nuova struttura dirigenziale targata Friedkin. Secondo fonti vicine alla società, riprese da molte testate specializzate, la cosa sarebbe ormai fatta e le ultime 4 giornate di campionato sarebbero le ultime per Betty Bavagnoli sulla panchina della AS Roma prima di iniziare una nuova avventura, una nuova stagione da dirigente. Il percorso romano della Coach piacentina si lega fin qui alla crescita del gruppo iniziale, alla valorizzazione di giovani ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021) I tre anni sulladella As Roma per Elisabettapotrebbero essere il tempo di un ciclo che si chiuderà a breve. Sembra ormai certa la sua promozione a Direttore Generale del progetto che riguarderà la squadra femminile. La sintonia sviluppata con il General Manager Tiago Pinto potrebbe a questo punto, in modo verosimile, sfociare nella realizzazione di una nuova struttura dirigenziale targata Friedkin. Secondo fonti vicine alla società, riprese da molte testate specializzate, la cosa sarebbe ormai fatta e le ultime 4 giornate di campionato sarebbero le ultime per Bettysulladella AS Roma prima di iniziare una nuova avventura, una nuova stagione da dirigente. Il percorso romano della Coach piacentina si lega fin qui alla crescita del gruppo iniziale, alla valorizzazione di giovani ...

Advertising

sowmyasofia : Bavagnoli: futuro in giallorosso ma non in panchina - periodicodaily : Bavagnoli: futuro in giallorosso ma non in panchina #Bavagnoli @QuarryRQ - IamBerry29 : Quando domenica scorsa ho parlato con coach Bavagnoli a proposito di un futuro Roma-Lazio al femminile, ossia un Mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bavagnoli futuro Femminile, rivoluzione As Roma: Bavagnoli diventa Dg Un futuro sempre più al centro dell'As Roma femminile, ma con un nuovo ruolo. Dopo tre anni trascorsi sulla panchina giallorossa, dalla prossima stagione, come riporta Il Tempo , Betty Bavagnoli non ...

L'incredibile storia di Irene Gonzalez, la prima calciatrice professionista a militare in una squadra maschile. Per giocare fondò un suo ... L'esperienza fu di brevissima durata perché, in seguito agli esoneri della "vice" Betty Bavagnoli e ... Nel momento migliore, quando la Gonzalez sembra destinata ad un futuro di successo nel mondo ...

Rivoluzione nella Roma Femminile: Bavagnoli diventa Dg RomaNews Bavagnoli: futuro in giallorosso ma non in panchina Betty bavagnoli diventerà un dirigente giallorosso. A lei saranno affidati nuovi incarichi dirigenziali. Si apre il toto panchina ...

Rivoluzione Roma Femminile. Bavagnoli diventa dg Nuovo ruolo per l’allenatrice giallorossa Un nuovo ruolo e un futuro sempre più al centro della Roma Femminile. Dalla prossima stagione Betty Bavagnoli non vestirà più i panni dell’allenatrice della s ...

Unsempre più al centro dell'As Roma femminile, ma con un nuovo ruolo. Dopo tre anni trascorsi sulla panchina giallorossa, dalla prossima stagione, come riporta Il Tempo , Bettynon ...L'esperienza fu di brevissima durata perché, in seguito agli esoneri della "vice" Bettye ... Nel momento migliore, quando la Gonzalez sembra destinata ad undi successo nel mondo ...Betty bavagnoli diventerà un dirigente giallorosso. A lei saranno affidati nuovi incarichi dirigenziali. Si apre il toto panchina ...Nuovo ruolo per l’allenatrice giallorossa Un nuovo ruolo e un futuro sempre più al centro della Roma Femminile. Dalla prossima stagione Betty Bavagnoli non vestirà più i panni dell’allenatrice della s ...