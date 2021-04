UOMINI E DONNE oggi, 21 aprile: la dama Angela delusa dal cavaliere Luca (Di mercoledì 21 aprile 2021) oggi (21 aprile) su Canale 5 nuova puntata di UOMINI e DONNE. Si parte dalle avventure sentimentali di Gemma. Nelle scorse puntate la Galgani aveva iniziato una frequentazione con, Aldo con il quale si era detto esserci più un’amicizia. Leggi anche: UOMINI e DONNE anticipazioni: GEMMA e ROBERTO, il punto della situazione La donna fa il proprio ingresso in studio e di fronte ha proprio il cavaliere: negli ultimi giorni si sono sentiti ed entrambi dichiarano che il loro è un rapporto d’amicizia, ma qualcosa sarebbe cambiato da parte di Aldo. Questo perché Gemma avrebbe cantato al telefono una canzone e ciò ha colpito molto il cavaliere, che si è detto stupito e soprattutto attratto, a tal punto che le porta in dono un regalo. Tutte le nostre news ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 21 aprile 2021)(21) su Canale 5 nuova puntata di. Si parte dalle avventure sentimentali di Gemma. Nelle scorse puntate la Galgani aveva iniziato una frequentazione con, Aldo con il quale si era detto esserci più un’amicizia. Leggi anche:anticipazioni: GEMMA e ROBERTO, il punto della situazione La donna fa il proprio ingresso in studio e di fronte ha proprio il: negli ultimi giorni si sono sentiti ed entrambi dichiarano che il loro è un rapporto d’amicizia, ma qualcosa sarebbe cambiato da parte di Aldo. Questo perché Gemma avrebbe cantato al telefono una canzone e ciò ha colpito molto il, che si è detto stupito e soprattutto attratto, a tal punto che le porta in dono un regalo. Tutte le nostre news ...

