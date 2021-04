Uccise la moglie a bastonate. La Cassazione: no alla perizia psichiatrica (Di mercoledì 21 aprile 2021) Firenze, 21 aprile - Non occorre alcuna perizia psichiatrica su Matteo Cagnoni , il dermatologo fiorentino 56enne che Uccise la moglie a bastonate , perché 'superflua'. E' quanto riferito dalla ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 21 aprile 2021) Firenze, 21 aprile - Non occorre alcunasu Matteo Cagnoni , il dermatologo fiorentino 56enne chela, perché 'superflua'. E' quanto riferito d...

Ultime Notizie dalla rete : Uccise moglie Uccise la moglie a bastonate. La Cassazione: no alla perizia psichiatrica Firenze, 21 aprile - Non occorre alcuna perizia psichiatrica su Matteo Cagnoni , il dermatologo fiorentino 56enne che uccise la moglie a bastonate , perché 'superflua'. E' quanto riferito dalla Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui ha confermato l'ergastolo per l'imputato in relazione al delitto della ...

