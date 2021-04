Tommaso Zorzi, Francesco Oppini svela una cosa sul suo conto (Di mercoledì 21 aprile 2021) Da Francesco Oppini arriva una personale verità che riguarda Tommaso Zorzi. Il figlio di Alba Parietti ci racconta tutto. Tommaso Zorzi, dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, ha visto… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) Daarriva una personale verità che riguarda. Il figlio di Alba Parietti ci racconta tutto., dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, ha visto… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi quanto sei bello questa sera? ?? #Isola #tommasozorzi - MediasetPlay : Tutta la verità... solo la verità! A #ilPuntoZ Tommaso Zorzi VS Akash, in un confronto imperdibile. Appuntamento a… - Parpiglia : Nel weekend farò una diretta con calma dove parlerò della questione ascolti nei programmi dove partecipa… - zazoomblog : Tommaso Zorzi ha uno sfogo su Instagram: “Volevo spararmi inizia a pesarmi” (VIDEO) - #Tommaso #Zorzi #sfogo… - MarziaStark : Un dolce buongiorno a tutti e, in particolare, all'immenso cuoricino che è Tommy.. ?? vi voglio troppo bene… -