Sarà Laschet contro Baerbock in Germania (Di mercoledì 21 aprile 2021) L'Unione europea può finalmente iniziare a immaginare come Sarà il post Angela Merkel, ora che è diventato chiaro quali sono i candidati che hanno reali possibilità di succedere alla cancelliera tedesca dopo le elezioni per il Bundestag in settembre: la contesa Sarà il cristiano-democratico Armin Laschet contro la verde Annalena Baerbock. L'Unione Cdu-Csu ieri ha scelto il suo candidato più impopolare, Armin Laschet, a seguito di un caotico braccio di ferro con Markus Söder. Il governatore della Baviera e leader della Csu ha tassi di popolarità molto più alti del governatore del Nord Reno-Westfalia e leader della Cdu. Come spiega Paola Peduzzi sul Foglio, nella notte tra lunedì e martedì il consiglio esecutivo della Cdu ha scelto al 77,5 per cento Laschet come erede ...

