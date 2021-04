Recovery:Draghi a sindaci,sarete in condizione spendere bene (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il governo lavorerà per mettere gli enti territoriali nelle condizioni di avere il personale adeguato e le competenze necessarie per poter attuare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E' questo,... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il governo lavorerà per mettere gli enti territoriali nelle condizioni di avere il personale adeguato e le competenze necessarie per poter attuare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E' questo,...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Draghi Recovery:Draghi a sindaci,sarete in condizione spendere bene E' questo, a quanto riferiscono fonti che hanno partecipato all'incontro, il ragionamento che il premier Mario Draghi ha fatto nel corso del vertice con i sindaci delle città metropolitane. "Dovere ...

Natale di Roma: Raggi, pazza d'amore per la città, ripartiremo ...a condurre la battaglia decisiva sui poteri speciali e le risorse e a chiedere che nel Recovery ... Sono questioni che abbiamo posto anche durante l'incontro con il Presidente del Consiglio Draghi, ...

Recovery, Draghi: più trasparenza, avrà una piattaforma digitale Agenzia ANSA Recovery:Draghi a sindaci,sarete in condizione spendere bene ROMA, 21 APR - Il governo lavorerà per mettere gli enti territoriali nelle condizioni di avere il personale adeguato e le competenze necessarie per poter attuare il Piano Nazionale di Ripresa e Resili ...

Merola: “Incontro delle Città metropolitane con il Presidente Draghi molto produttivo” “Il Presidente Mario Draghi nell’incontro di questa mattina con i sindaci metropolitani ha affermato che le Città metropolitane saranno tra gli enti attuatori più importanti del Recovery Fund. È quell ...

