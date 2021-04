Ransomware | ora i criminali chiedono di pagare il riscatto acquistando abbonamenti

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Sembra che recentemente su Discord, una delle piattaforme più utilizzate dagli appassionati di videogiochi per l’organizzazione di chat e molto altro, sia comparso un nuovo, chiamato “Nitro” che, in modo del tutto analogo ad altri software simili, si occupa di crittografare i file presenti all’interno del sistema infettato, richiedendo in seguito unin denaro per il loro sblocco. Solitamente, il pagamento viene richiesto in Bitcoin, così da essere meno tracciabile, ma questa volta i creatori di questo virus hanno pensato di chiederlo sotto un’altra forma, cioè un abbonamento Nitro. Stando ai colleghi di Bleeping Computer, questo, dopo aver infettato il PC della vittima, richiede un codice regalo per un mese di abbonamento a Discord Nitro, quindi la transazione sarebbe pure ...

Advertising

CyberSecHub0 : RT @ardasolutions: Ryuk si evolve: il ransomware ha ora la caratteristica di worm, che gli consente di autoreplicarsi infettando tutti i co… - ardasolutions : Ryuk si evolve: il ransomware ha ora la caratteristica di worm, che gli consente di autoreplicarsi infettando tutti… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: I cybercriminali sfruttano la popolarità di #Clubhouse per diffondere un ransomware, cioè un virus che prende in ostaggi… - PCSGroup_ : Il NUOVO #Veeam Backup & Replication v11 offre protezione dei dati 4-in-1 ora con CDP, storage di archiviazione a c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ransomware ora

Il Fatto Quotidiano

A quanto pare, perDiscord ha deciso di rimanere indipendente, ma non è escluso che eventuali ... Se anche voi siete degli avidi utilizzatori di Discord, dovreste stare attenti ad un, ......delle organizzazioni per affrontare le molteplici attività di estorsione e le intrusioni. Mandiant osservaun aumento delle organizzazioni in grado di individuare gli attacchi in modo ...Occhi puntati su Apple, e non solo per le novità presentate all’evento Spring Loaded, tra cui i coloratissimi iMac. L’azienda di Cupertino è infatti al centro di una fastidiosa situazione fatta da min ...Attacchi interattivi, mirati e persistenti non sono più appannaggio degli organi statali e vengono oggi effettuati anche da criminali, che adottano una nuova minaccia: mettere in piazza i dati delle v ...