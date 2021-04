Premio Lunezia | a vincitore pass per fase finale Area Sanremo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Premio Lunezia

Agenzia ANSA

Si ufficializza intanto la presenza del primo classificato alNuove Proposte 2021, che dovrebbe essere comunicato a settembre. IlNuove Proposte, artisticamente diretto ...... Robert Plant e Green Day e ottenendo numerosi premi e riconoscimenti - tra gli ultimi, la 'Menzione Speciale del2018' per il valore musical letterario dell'album 'Cambogia' e la ...Area Sanremo, che decreta due dei giovani artisti che si sfidano tra le Nuove Proposte del festival di Sanremo, conferma la novità di avvalersi di alcuni Festival storici per impreziosire la rosa dei ...Roma, 21 apr. (askanews) - "Tali e Squali" è il titolo del nuovo singolo dei The Bastard sons of Dioniso (TBSOD), in radio e tutti gli store digitali. Il brano segna il ritorno del trio trentino che p ...