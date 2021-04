PlayStation Plus | un leak svela il ' Video Pass' | un modo per gli abbonati di vedere film

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Se si deve credere a un elenco ora rimosso sul sito Webpolacco, i membri diriceveranno presto contenutiinclusi nel loro abbonamento. È una mossa che darebbe al servizio di Sony qualcosa che non è disponibile per gliXbox Live Gold o Game, ma al momento i dettagli sono scarsi. Prima di venire rimosso, l'elenco sul sito Web di Sony descriveva PS, un servizio disponibile per glinel paese da domani, 22 aprile, per tutto un anno. Questoavviene appena prima che Sony smetta di offrire contenutiin vendita attraverso ilStore. Se ciò fosse vero,prodotti ...

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation Plus

Sony potrebbe decidere a breve di espandere l'offerta di. Il sito web del servizio ufficiale si è infatti aggiornato nella regione polacca, aggiungendo quello che sembra essere a tutti gli effetti un altro benefit per i giocatori, anche se ...... Un errore del sito web ufficiale polacco di Sony potrebbe aver svelato un'interessante novità per gli abbonati PS Plus, il Video Pass. Il sito VGC riporta che Sony Polonia ha caricato (e successivamente rimosso) delle immagini che svelano un'interessante novità per il servizio ad a ...