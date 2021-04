Omicidio George Floyd, Chauvin rischia fino a 75 anni di carcere (Di mercoledì 21 aprile 2021) rischia una condanna fino a 75 anni Derek Chauvin, l’ex poliziotto che ieri la giuria di Minneapolis ha indicato come colpevole per l’Omicidio di George Floyd. Subito dopo la lettura del verdetto, Chauvin, che era libero su cauzione, è stato arrestato e trasferito alla prigione di Oak Park Heights in Minnesota dove aspetterà la sentenza del giudice Peter Cahill che arriverà nelle prossime settimane. I procuratori del Minnesota avevano incriminato Chauvin sia di Omicidio preterintenzionale che di Omicidio colposo, per aumentare la possibilità che venisse condannato. In 10 ore di camera di consiglio, la giuria ha raggiunto l’unanimità sulla colpevolezza per tutti e tre i capi di imputazione. L’accusa ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 aprile 2021)una condannaa 75Derek, l’ex poliziotto che ieri la giuria di Minneapolis ha indicato come colpevole per l’di. Subito dopo la lettura del verdetto,, che era libero su cauzione, è stato arrestato e trasferito alla prigione di Oak Park Heights in Minnesota dove aspetterà la sentenza del giudice Peter Cahill che arriverà nelle prossime settimane. I procuratori del Minnesota avevano incriminatosia dipreterintenzionale che dicolposo, per aumentare la possibilità che venisse condannato. In 10 ore di camera di consiglio, la giuria ha raggiunto l’unanimità sulla colpevolezza per tutti e tre i capi di imputazione. L’accusa ...

