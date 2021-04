Montemesola, contagi in netto calo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Finalmente una buona notizia. I contagi a Montemesola sono in netto calo: 15 positivi e 25 in isolamento compresi i positivi. Lo comunica il sindaco Ignazio Punzi attraverso i social. Le misure di contenimento si sono dimostrate efficaci, ma non è questo il momento di abbassare la guardia. L’invito è quello di mantenere alta l’attenzione e rispettare le regole. first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 21 aprile 2021) Finalmente una buona notizia. Isono in: 15 positivi e 25 in isolamento compresi i positivi. Lo comunica il sindaco Ignazio Punzi attraverso i social. Le misure di contenimento si sono dimostrate efficaci, ma non è questo il momento di abbassare la guardia. L’invito è quello di mantenere alta l’attenzione e rispettare le regole. first appeared on Tarantini Time.

Montemesola, contagi in calo ma resta alta l'attenzione

