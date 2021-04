“Li hanno pagati” | l’inquietante retroscena sull’addio alla Superlega

Advertising

DSantanche : Il governo si riempie la bocca di cassa integrazione, ma nel #DecretoSostegni hanno lasciato scoperti gli ultimi 3… - faber65c : RT @Yattaran: Ma io vorrei chiedere ai presidenti dei club minori che ora fanno tanto i sostenuti: 40 milioni per Chiesa, 45 per Barella, e… - depressyyyone : I club di Superlega hanno ottenuto quello che volevano (alcuni son pure stati pagati dalla UEFA a quanto pare). Obi… - LaraMarsiglia : RT @SNascimbeni: @Valeria23549267 @a_n_siaperenne @LaraMarsiglia @FabioCasalucci @giampdisan Infatti!! loro sono 'onesti'. Hanno lo smoking… - SNascimbeni : @Valeria23549267 @a_n_siaperenne @LaraMarsiglia @FabioCasalucci @giampdisan Infatti!! loro sono 'onesti'. Hanno lo… -

Ultime Notizie dalla rete : hanno pagati

La Repubblica

... parte oggi la nuova campagna per i sostenitori del Fatto.it Ex ministri che diventano lobbistidai privati per rappresentare interessi su cuilegiferato fino a qualche mese prima. Ex ......municipale ha accertato un numero di verbali a carico di soggetti residenti all'estero non... "Sulla base di informazioni assunte presso altri enti locali cheavviato un analogo servizio e ...Notizia bomba dalla Spagna: secondo il Mundo Deportivo, la UEFA avrebbe pagato le sei inglesi per far crollare il progetto Super League. La Super League è già finita. Ecco perchè, spiega il Mundo Depo ...Dal cibo ai cosmetici, tutto ciò che entra nelle nostre case ha una confezione che, prima o tardi, finirà in discarica ...