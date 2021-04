Il sorriso di Julia Roberts incarna la “Joie de vivre” di Chopard

(Di mercoledì 21 aprile 2021) «La Felicità si esprime attraverso i vostri movimenti. Nessuno può impedirvi di sorridere, di ridere, di danzare…La Felicità è straripante di vita!». Recita così il motto che ha ispiratonella creazione della collezione Happy Diamonds, pensata per la prima volta a metà degli anni ’80 dal Co-presidente e direttore artistico della Maison, Caroline Scheufele. Il punto di partenza della collezione fu proprio l’idea di diamanti liberi di muoversi e di danzare all’interno di pareti fatte di zaffiro. L’idea di battezzarli “Happy diamonds” fu della madre di Caroline Scheufele che, la prima volta che li vide, esclamò «questi diamanti sono più felici in libertà».wearing the Happy Sport the First Ph. Shayne-LaverdièreEd è ilil gesto che più di ogni altro esprime e racconta la gioia, ...

L'attrice interpreta la "gioia di vivere" per la nuova campagna di Chopard in un corto firmato dal regista Xavier Dolan L'iconico sorriso di Julia Roberts per Chopard. È il mood della nuova campagna realizzata dalla prestigiosa gioielleria per la collezione Happy Sport. L'attrice premio Oscar, protagonista di film cult come Notting Hill. Il sorriso di Julia Roberts e l'iconico orologio Happy Sport di Chopard sono i protagonisti del nuovo cortometraggio diretto dal regista canadese Xavier Dolan. «Ha il sorriso più bello della storia del cinema contemporaneo», dice Caroline Scheufele, ceo di Chopard, che ha scelto la diva per la campagna fotografica e video, con un corto realizzato dal maestro.