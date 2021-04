How I Met Your Mother avrà uno spinoff con protagonista Hilary Duff

(Di mercoledì 21 aprile 2021)sarà ladellodi How I Met; la nuova serie How I MetFather seguirà il racconto di una donna che svela al figlio come ha conosciuto suo padre. How I Met, una delle comedy cult degli ultimi anni,unosequel e ladella serie sarà, coinvolta anche come produttrice della serie realizzata per Hulu. La piattaforma di streaming ha ordinato la produzione di dieci puntate del nuovo show, ideato da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger. Il progetto sarà intitolato How I MetFather e racconterà la storia di Sophie, il personaggio affidato a ...

Your Mother , una delle comedy cult degli ultimi anni, avrà uno spinoff sequel e la protagonista della serie sarà Hilary Duff , coinvolta anche come produttrice della serie realizzata per Hulu. Hilary Duff sarà la protagonista di How I Met Your Father, spin-off della sit-com How I Met Your Mother. Prossimamente su Hulu. Hulu ordina lo spin-off di How I Met Your Mother intitolato How I Met Your Father, e la protagonista sarà Hilary Duff.